Bauarbeiten im Fokus Feuerwehrgerätehaus in Burg: Grundsteinlegung soll noch in diesem Jahr erfolgen
Die unendliche Geschichte vom neuen, modernen Feuerwehrgerätehaus in Burg findet ein Ende. Auf dem Gelände laufen die ersten Arbeiten. Die Grundsteinlegung ist ein Thema.
02.09.2025, 17:45
Burg - Der symbolische Spatenstich hat auch dem letzten Zweifler klargemacht, dass es nun endlich etwas wird mit dem neuen Gerätehaus für die Feuerwehr in Burg. Das Millionenprojekt peilt eine wichtige Etappe an - die Grundsteinlegung.