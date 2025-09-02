Die unendliche Geschichte vom neuen, modernen Feuerwehrgerätehaus in Burg findet ein Ende. Auf dem Gelände laufen die ersten Arbeiten. Die Grundsteinlegung ist ein Thema.

Feuerwehrgerätehaus in Burg: Grundsteinlegung soll noch in diesem Jahr erfolgen

Am Conrad-Tack-Ring (Bundesstraße 1) in Burg soll das neue Feuerwehrgerätehaus entstehen. Aktuell laufen noch Erdarbeiten.

Burg - Der symbolische Spatenstich hat auch dem letzten Zweifler klargemacht, dass es nun endlich etwas wird mit dem neuen Gerätehaus für die Feuerwehr in Burg. Das Millionenprojekt peilt eine wichtige Etappe an - die Grundsteinlegung.