Raketen für Silvesternacht Feuerwerksverkauf in Burg gestartet: Schlange stehen schon am frühen Morgen

Für viele gehört das Abbrennen von Feuerwerk zum Jahreswechsel wie der Pfannkuchen oder das Glas Sekt. Das ist auch in Burg nicht anders, wo der Verkauf am 29. Dezember begonnen hat.