  4. Raketen für Silvesternacht: Feuerwerksverkauf in Burg gestartet: Schlange stehen schon am frühen Morgen

Für viele gehört das Abbrennen von Feuerwerk zum Jahreswechsel wie der Pfannkuchen oder das Glas Sekt. Das ist auch in Burg nicht anders, wo der Verkauf am 29. Dezember begonnen hat.

Von Thomas Pusch 29.12.2025, 11:45
Daniel Bunzeck und Benny Bock präsentieren das vielfältige Feuerwerkssortiment.
Daniel Bunzeck und Benny Bock präsentieren das vielfältige Feuerwerkssortiment. Foto: Thomas Pusch

Burg. - Vor manchen Geschäften haben die Kunden zum Start des Feuerwerksverkaufs am 29. Dezember schon am frühen Morgen Schlange gestanden. Auch in den Rewe-Filialen von Daniel Bunzeck am Conrad-Tack-Ring und in der Fruchtstraße ist das Interesse am Feuerwerk ungebrochen.