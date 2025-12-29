Sonntagabend ist die Feuerwehr in der Fischerstraße in Havelberg gefragt. Diesem Einsatz ging ein Verkehrsunfall voraus. Am Montagmorgen geht's nach Warnau.

Zur Bekämpfung des gemeldeten Dachstuhlbrandes in der Fischerstraße in Havelberg hatte die Feuerwehr am Stadtgraben auch die Drehleiter zum Einsatz gebracht. Der Hof des betroffenen Gebäudes befindet sich dort.

Havelberg/Warnau. - Alarm am Sonntagabend für die Feuerwehren Havelberg, Jederitz und Nitzow: Dachstuhlbrand in der Fischerstraße der Hansestadt. Die Polizei meldet gegen 19.45 Uhr Rauch aus einem Dachgeschossfenster in dem Fachwerkhaus. Den Bewohner des Gebäudes holen Beamte aus dem Haus heraus.