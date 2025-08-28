Die Gemeinde Biederitz schreibt rote Zahlen, Haushaltskonsolidierungen dauern an. Auch derJugendclub Biederitz blickt langfristig einer ungewissen Zukunft entgegen.

Der Jugendclub in Biederitz befindet sich am Bahnhof.

Biederitz - Der Jugendclub Biederitz hat mit seiner Gründung im Jahr 2020 eine Lücke in der Jugendszene des Ortes gefüllt. Der selbstverwaltete Club konnte mit reichlich Unterstützung der Gemeinde sowie mit Sachspenden von Anwohnern aus dem Ort die ehemalige Gaststätte am Biederitzer Bahnhof in einen Ort des Zusammenkommens und des Kennenlernens verwandeln.