Sämtliche Ausgaben in der Gemeinde Biederitz müssen auf den Prüfstand. Die Haushaltslage ist prekär. Nur noch eine große Investition wird es geben, wie nun bekannt wurde.

Einstige Vorzeige-Gemeinde am Rande Magdeburgs befindet sich am finanziellen Abgrund

prekäre lage in Biederitz

Das Bürgerhaus Gübs erhielt vor einem Jahr einen frischen Anstrich. In Zukunft hat die Gemeinde Biederitz kein Geld mehr, kommunale Gebäude ausreichend zu unterhalten.

Königsborn/Biederitz. - In dieser Woche sind die Haushaltsberatungen in der Gemeinde Biederitz gestartet. Die prekäre Finanzsituation, von der in den vergangenen Monaten schon viel die Rede war, wird jetzt konkret spürbar.