Neuer Vorsitzender des Fischereivereins Burg ist Thomas Wittwer geworden.

Burg l In einem der größten Vereine des Altkreises Burg wurde jetzt an der Spitze ein Wechsel vollzogen. Im Fischereiverein Burg übergab Wolfgang Skrypzak den Staffelstab an Thomas Wittwer. Der 58-Jährige steht nun 729 Anglern vor und ist seit 1983 ein erfahrener Petrijünger.

Für Wolfgang Skrypzak ist der Abschied aus dem Vorstand „ein planmäßiger und lange zuvor angekündigter Schritt. Ich hatte rechtzeitig gesagt, dass ich mit 70 das Ehrenamt in jüngere Hände übergeben möchte.“ Mit Thomas Wittwer werde die Arbeit genauso kontinuierlich weitergehen, ist Skrypzak überzeugt. Er wurde vor zehn Jahren zum Vereinsvorsitzenden gewählt. „In einer schwierigen Zeit mit Umbrüchen.“ Seither sei es gelungen, die finanzielle Situation zu stabilisieren und das Vereinsleben zu aktivieren. Zwei Projekte seien für den Niegripper besonders wichtig gewesen: So konnten das Vereinsgelände auf Vordermann gebracht und das Gebäude an der Ihle saniert werden. „Es ist heute ein wichtiger Anlaufpunkt für unsere 18 Angelgruppen, die hier Veranstaltungen verschiedenster Art durchführen können.“ Auch die beiden Wohnungen seien vermietet.

Aktive Jugendarbeit

Zugleich sei die Jugendarbeit deutlich verstärkt worden, wozu auch das jährliche Schnupperangeln oder spezielle Jugend-Aktionstage beigetragen hätten. Der Erfolg habe nicht lange auf sich warten lassen: „Zählten wir vor zehn Jahren nur noch 13 Jugendliche, sind es heute bereits 85“, so Skrypzak Diese Entwicklung habe letztlich mit dazu beigetragen, dass die Mitgliederzahl von 595 (Ende 2012) auf die erwähnten 729 angestiegen sei. Mit den drei aktiven Jugendgruppen – Walzwerk Burg, Niegripp und Gommern – haben der Nachwuchs mittlerweile deutliche Zeichen gesetzt. Und überhaupt sei das Interesse am Angelsport in vielen Altersgruppen wieder gestiegen, stellt der neue Vorsitzende Thomas Wittwer fest.

Dass er auch künftig einen guten Draht zu Kindern und Jugendlichen haben wird, liegt auf der Hand. Immerhin ist der Burger von Beruf Lehrausbilder und hat täglich mit jungen Leuten zu tun. „Ein guter Alters-Mix ist wichtig für jeden Verein“, unterstreicht der Familienvater.