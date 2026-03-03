Aus Sicht der Veranstalterin war der erste Flohmarkt in Gerwisch ein voller Erfolg. Nun plant das Mutter-Tochter-Duo bereits den nächsten.

Sowohl im Hof als auch direkt in Lentges Saal lief zuletzt in Gerwisch der erste Flohmarkt.

Gerwisch - Bislang kannten Elke Willnow und Tochter Susann einen Flohmarkt lediglich als Händler. Am vergangenen Wochenende wagten sie jedoch nun den Schritt, im Gerwischer Lentges Saal einen ersten eigenen zu veranstalten.

„Rückblickend waren wir erstaunt, wie gut die Veranstaltung angenommen wurde“, so Elke Willnow. Demnach hätten sich rund 150 Besucher durch die ausgelegten Schnäppchen an den Ständen gestöbert.

An insgesamt 25 Ständen konnten die Besucher in Gerwisch nach Schnäppchen stöbern. Foto: Elke Willnow

Mutter-Tochter-Duo veranstaltet ersten Flohmarkt in Lentges Saal

Das unerwartet hohe Interesse erklärt sich die 62-Jährige auch mit einem Event in direkter Umgebung. „Wir haben versucht, das Fußballspiel des FC Magdeburg zu nutzen und haben die Veranstaltung zeitlich entsprechend eingetaktet.“

Der Flohmarkt lief am vergangenen Sonntag von 10 bis 14 Uhr. Das Spiel der Profi-Fußballer aus Landeshauptstadt startete hingegen 13:30 Uhr. So konnten die nach Magdeburg pilgernden Fans auf dem Weg zum Stadion noch einen Abstecher in Gerwisch machen. „Zudem spielte uns das gute Wetter in die Karten.“

Aufgrund der guten Resonanz, die das Mutter-Tochter-Duo auch von den Händlern bekommen hat, steht ein Nachfolge-Termin bereits auf der Agenda. „Der nächste Flohmarkt in Gerwisch wird schätzungsweise Mitte Mai stattfinden und dann wahrscheinlich wieder im August“, so Ausrichterin Willnow weiter.

Ortsbürgermeisterin Ina Möbius am Kaffee- und Kuchenstand von „Häuser unserer Zukunft“. Foto: Elke Willnow

Häuser unserer Zukunft verköstigen am Kuchen- und Kaffeebasar

Über den bloßen Stände-Verkauf hinaus konnten sich die Besucher ebenso an der Kuchen- und Kaffeebar des Kinderheims „Häuser unserer Zukunft“ erfreuen. „Wer wollte, konnte im Gegenzug eine kleine Spende dalassen“, so die Veranstalterin.

„Von Kinderkleidung über kreative Basteleien bis hin zu jeder Menge Haushaltsbedarf war für jeden etwas dabei“, so auch Ortsbürgermeisterin Ina Möbius. „Es freut mich sehr, dass die Gäste den Flohmarkt so gut angenommen haben.“