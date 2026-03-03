weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Familien im Blick: Elterngeld auf Eis: Wie Wartezeiten junge Familien belasten (Kommentar)

Eil
Feuerwehrmann stirbt nach Einsatzfahrt in Stendal
Feuerwehrmann stirbt nach Einsatzfahrt in Stendal

Familien im Blick Elterngeld auf Eis: Wie Wartezeiten junge Familien belasten (Kommentar)

Drei Monate warten – und plötzlich fehlt das Geld für den Alltag. Wie bürokratische Verzögerungen junge Familien an ihre Grenzen bringen.

Von Anett Roisch Aktualisiert: 03.03.2026, 12:09
Anett Roisch ist Reporterin bei der Volksstimme.
Anett Roisch ist Reporterin bei der Volksstimme. Foto: David Behrendt

Calvörde - Das Elterngeld ist gesetzlich zugesichert – doch für manche Familien bleibt es monatelang aus. Etwa zwölf Wochen Wartezeit – und plötzlich fehlt das Geld für den Alltag. Was als staatliche Unterstützung gedacht ist, wird so zur finanziellen Belastungsprobe.