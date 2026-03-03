Drei Monate warten – und plötzlich fehlt das Geld für den Alltag. Wie bürokratische Verzögerungen junge Familien an ihre Grenzen bringen.

Calvörde - Das Elterngeld ist gesetzlich zugesichert – doch für manche Familien bleibt es monatelang aus. Etwa zwölf Wochen Wartezeit – und plötzlich fehlt das Geld für den Alltag. Was als staatliche Unterstützung gedacht ist, wird so zur finanziellen Belastungsprobe.