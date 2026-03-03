Finanzielle Belastung Drei Monate ohne Elterngeld: Familie wartet auf Bescheid und fühlt sich im Stich gelassen

Nach der Geburt ihrer Tochter gerät eine Familie aus Calvörde unerwartet unter finanziellen Druck. Warum dringend eingeplante Unterstützung ausbleibt – und wie der Landkreis die Situation erklärt.