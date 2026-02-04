Fahndung eingeleitet Flucht aus der Uniklinik: Angeklagter taucht vor Prozess am Stendaler Landgericht unter

Ein Verdächtiger, der beim Widerstand einer Festnahme von einem Polizisten angeschossen wurde, ist jetzt auf der Flucht. Nach dem Vorfall im August 2025 in Burg lag er fünf Monate in der Uniklinik Magdeburg - bei einer Verlegung flüchtete er und tauchte unter. Wie konnte das passieren?