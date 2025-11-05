Jasmina Neumann ist 27 Jahre alt und sie will etwas bewegen - in der Landwirtschaft. Dafür brach sie ihr Tiermedizinstudium ab, wurde Landwirtin und will nun noch mehr. Sie will was bewegen und die Zukunft der Landwirtschaft mitgestalten.

Sie brach das Tiermedizinstudium ab - jetzt startet eine junge Frau als Landwirtin durch

Sie brach ihr Tiermedizinstudium ab, um Landwirtin zu werden. Jasmina Neumann zeigt, wie moderne Landwirtschaft heute funktioniert.

Burg/Stresow - Sie fällt in jedem Fall auf: Jasmina Neumann ist weiblich, 27 Jahre alt und arbeitet auf einem Hof in der Landwirtschaft. „Ich freue mich über jede Frau, die sich auch traut“, sagt sie gleich am Anfang des Gesprächs und unterstreicht die Aussage mit einem verschmitzten Lächeln.