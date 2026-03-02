Der 8. März macht jedes Jahr auf Frauenrechte und die Gleichstellung der Geschlechter aufmerksam. Zahlreiche Kultur- und Gesprächsrunden werden dazu angeboten.

Der 8. März gilt auch als internationaler Kampftag der Frau

Burg/Genthin. - Rund um den Internationalen Frauentag am Sonntag, 8. März, sind zahlreiche Veranstaltungen im Jerichower Land geplant. Von einer Frauen-Sprechstunde über Filmabende bis hin zum Frauen-Flohmarkt: Das Programm ist vielseitig.

Das Motto des diesjährigen Frauentages lautet: „Mitbestimmen.Mitgestalten.MehrWert.Gleichstellung.“ In Sachsen-Anhalt ist er nicht als gesetzlicher Feiertag festgelegt. Weltweit sollen an dem Weltfrauentag auf Frauenrechte und die unzureichende Gleichberechtigung von Mann und Frau aufmerksam gemacht werden.

Party, Lesung, Flohmarkt: Wo findet was statt?

In Burg findet vom 2. - 8.3. die „FemiWeek“ an verschiedenen Standorten statt. Geplant sind unter anderem:

ein Filmabend, „Ein Tag ohne Frauen“, 2. März, 18 Uhr, Theater

Stricknachmittag, 2. März, 14 bis16 Uhr, Soziokulturelles Zentrum

Blind-Date mit „Starken Frauen“ in der Bibliothek, 2. bis 6. März, Uhrzeiten variieren täglich

Mädchen-Sprechstunde, 5. März, 16 bis17 Uhr, Soziokulturelles Zentrum

Kreative Mädels-Zeit, 4. März, 15.30 bis 17 Uhr, Soziokulturelles Zentrum

Frauenflohmarkt, 8. März von 10 bis15 Uhr, Evangelischen Gemeindehaus

Weitere Veranstaltungen und Informationen über die „FemiWeek“ findet man online oder den bei den jeweiligen Ansprechpartnern der Austragungsorte.

In Genthin findet am 6. März um 16 Uhr eine Lesung aus der Romanbiografie „Idylle mit Professor“ von Renate Feyl in der Stadt- und Kreisbibliothek statt. Das Buch befasst sich mit der Emanzipation der Frau im 18 Jahrhundert. Voranmeldungen sind erforderlich und in der Bibliothek möglich.

Hohe Nachfrage: Tickets teilweise schon ausverkauft

Am 7. März um 19 Uhr findet in der Kultur-Brauerei-Burg die „Ladies-Night“-Party statt. Die Tickets sind online erhältlich und teilweise schon ausverkauft.

Der „Saloon Neuderben“ lädt am 7. März ab 18 Uhr zur „20er Frauentags-Party“ ein. Weitere Infos gibt auf der Internetseite der Touristeninfo Genthin. Tickets sind heiß begehrt und ausschließlich per Telefon beim Veranstalter zu erwerben.

Im benvivo-Kulturturm in Burg wird am 8. März um 15 Uhr zu Prosa, Lyrik und Musik eingeladen. Nach Kaffee und Kuchen ist ein musikalisches und literarisches Programm zu erwarten. Anmeldungen sind wegen der begrenzten Platzzahl notwendig und bei der Stadt Burg möglich.

Operette und Flohmarkt: Kultur und Spaß am Frauentag

In Leitzkau, Gommern, findet am 8. März von 10 bis 13 Uhr die Mädelskleiderbörse in der Mehrzweckhalle Leitzkau statt. Hier könnte das ein oder andere Second-Hand-Schnäppchen zu ergattert sein. Der Eintritt ist frei. Für Snacks und Getränke ist gesorgt.

In Genthin findet am 8. März um 17 Uhr die Primavera-Operette im Plenarsaal statt. Erwartet wird ein musikalischer Abend voller Wiener Charme und Berliner Humor. Karten gibt es an der Touristen-Information Genthin.

In Pöthen, Gommern, findet am 7. März ab 14:30 Uhr im Gemeindehaus eine Frauentagsfeier statt.