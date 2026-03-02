Während anderswo die Narrenkappen längst eingemottet sind, hatten die Drewitzer Narren noch karnevalistischen Nachholbedarf. Nun aber ist auch beim DKC alles vorbei – jedenfalls bis zur Jubiläumssession in einem Jahr.

Karneval in Möckern geht in die Verlängerung: DKC Drewitz begeistert mit ausverkauften Sitzungen

Närrisches Finale im Drewitzer Kulturhaus: Gute Laune bei den Gästen und den Machern des Drewitzer Karnevals.

Drewitz. - Von wegen „Am Aschermittwoch ist alles vorbei“ – aus terminlichen Gründen hat der Drewitzer Karnevalsclub (DKC) seine Festsitzungen in der 59. Session erst nach dem offiziellen Ende der Karnevalszeit abgehalten. Der Stimmung im Kulturhaus Drewitz tat das keinen Abbruch: Beide Sitzungen – die am vergangenen Samstag und an dem davor – waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.