Die Zukunft der Gemeinde hängt auch an den Unternehmen in der Region. Um die zusammenzubringen, setzt Biederitz nun auf den direkten Austausch.

Frühstück der Unternehmer: So will Biederitz der Wirtschaft auf die Sprünge helfen

Mit einem Frühstück im Restaurant Rhodos in Gerwisch, möchte die Gemeinde Biederitz die Unternehmer in der Region an einen Tisch bringen.

Biederitz/Gerwisch. - Im vergangenen Jahr machte die Gemeinde Biederitz den ersten Schritt, die Unternehmen und Firmen aus der Region an einen Tisch zu bringen. Nun folgte auf die erste Auflage, die zweite - mit Erfolg und einer Ankündigung.