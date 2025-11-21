weather heiter
  4. Zweiter Firmen-Treff: Frühstück der Unternehmer: So will Biederitz der Wirtschaft auf die Sprünge helfen

Die Zukunft der Gemeinde hängt auch an den Unternehmen in der Region. Um die zusammenzubringen, setzt Biederitz nun auf den direkten Austausch.

Von Willy Weyhrauch 21.11.2025, 11:15
Mit einem Frühstück im Restaurant Rhodos in Gerwisch, möchte die Gemeinde Biederitz die Unternehmer in der Region an einen Tisch bringen.
Biederitz/Gerwisch. - Im vergangenen Jahr machte die Gemeinde Biederitz den ersten Schritt, die Unternehmen und Firmen aus der Region an einen Tisch zu bringen. Nun folgte auf die erste Auflage, die zweite - mit Erfolg und einer Ankündigung.