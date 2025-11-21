Zweiter Firmen-Treff Frühstück der Unternehmer: So will Biederitz der Wirtschaft auf die Sprünge helfen
Die Zukunft der Gemeinde hängt auch an den Unternehmen in der Region. Um die zusammenzubringen, setzt Biederitz nun auf den direkten Austausch.
21.11.2025, 11:15
Biederitz/Gerwisch. - Im vergangenen Jahr machte die Gemeinde Biederitz den ersten Schritt, die Unternehmen und Firmen aus der Region an einen Tisch zu bringen. Nun folgte auf die erste Auflage, die zweite - mit Erfolg und einer Ankündigung.