Warum die Reparatur eines Schmutzwasserkanals in Zerbst zum Komplettausfall des Internets führt und auch der TV-Kabelanschluss plötzlich nicht mehr funktioniert.

Plötzlich kein Fernsehen und Internet mehr: Bagger zerstört Glasfaserkabel

In der Lepser Straße laufen momentan Reparaturarbeiten an einem Schmutzwasserkanal, wobei Glasfaserkabel beschädigt wurden.

Zerbst - Anwohner des Zerbster Amtsmühlenweges kommen derzeit weder ins Internet, noch können sie fernsehen. Grund für den plötzlichen Ausfall des Glasfasernetzes ist die Reparatur eines Schmutzwasserkanals im Bereich der Lepser Straße.