Warum die Reparatur eines Schmutzwasserkanals in Zerbst zum Komplettausfall des Internets führt und auch der TV-Kabelanschluss plötzlich nicht mehr funktioniert.

Von Daniela Apel 21.11.2025, 11:13
In der Lepser Straße laufen momentan Reparaturarbeiten an einem Schmutzwasserkanal, wobei Glasfaserkabel beschädigt wurden.
Foto: Thomas Kirchner

Zerbst - Anwohner des Zerbster Amtsmühlenweges kommen derzeit weder ins Internet, noch können sie fernsehen. Grund für den plötzlichen Ausfall des Glasfasernetzes ist die Reparatur eines Schmutzwasserkanals im Bereich der Lepser Straße.