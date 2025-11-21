Barleben fördert gemeinnützige Vorhaben Wofür Barleber Vereine 680.000 Euro wollen
In der Gemeinde können gemeinnützige Organisationen auch im kommenden Jahr wieder auf Gelder aus der Investitionsförderung hoffen. Acht Anträge liegen vor.
21.11.2025, 11:15
Barleben - Die Reithalle der SG Motor Barleben kennt fast jede Familie im Ort. Regelmäßig lädt der Verein zu Reitveranstaltungen ein, um Kinder an den Sport heranzuführen – oder sich einfach mal am Pferd auszuprobieren. Doch die Halle ist in die Jahre gekommen.