In der Gemeinde können gemeinnützige Organisationen auch im kommenden Jahr wieder auf Gelder aus der Investitionsförderung hoffen. Acht Anträge liegen vor.

Die Reithalle der SG Motor Barleben wird täglich für Trainingseinheiten genutzt - und für das beliebte Kinderreiten. Doch das Gebäude ist mit 26 Jahren nicht mehr auf den neuesten Stand. Deshalb sollen 622.000 Euro investiert werden.

Barleben - Die Reithalle der SG Motor Barleben kennt fast jede Familie im Ort. Regelmäßig lädt der Verein zu Reitveranstaltungen ein, um Kinder an den Sport heranzuführen – oder sich einfach mal am Pferd auszuprobieren. Doch die Halle ist in die Jahre gekommen.