Nach fünfjährigem Einsatz für eine bessere Gesundheitsversorgung in Havelberg hofft der Verein auf baldige Eröffnung des Ärztehauses als Anfang für ein MVZ.

MVZ ist das Ziel für die Region

Holger Köhne von Pro Krankenhaus Havelberg hat am Tag der Mitgliederversammlung die reparierte Gedenktafel am Platz des Friedens – nahe dem früheren Krankenhaus – wieder angebracht. Die Tafel war von Unbekannten mutwillig beschädigt worden. Der Sandauer hat die Reparaturkosten gesponsert.

Havelberg. - Mit ersten Sprechstunden in den Fachbereichen Orthopädie und Chirurgie will die landeseigene Krankenhausgesellschaft Salus in Havelberg ihr Angebot zur Gesundheitsversorgung starten. Ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) ist das noch nicht. Aber immerhin ist der Anfang für ein Ärztehaus gemacht. Der Verein Pro Krankenhaus Havelberg bleibt dran und hat auf seiner Mitgliederversammlung nächste Ziele abgesteckt.