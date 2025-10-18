Der Handballsportverein Haldensleben (HSV) hat von der Volksbank Wolfenbüttel einen „Stern des Sports in Bronze“ verliehen bekommen. Bald könnte schon die nächste Auszeichnung winken.

Tim Teßmann (Mitte) nimmt den bronzenen Stern für den Handballsportverein Haldensleben HSV von Andreas Jung und Simone Baars aus der Volksbank entgegen.

Haldensleben - Von dem Vereinsheim, das sich der Handballsportverein Haldensleben (HSV) in der Hagenstraße in Eigenregie eingerichtet hat, zeigt sich Andreas Jung begeistert. „Ich finde es Bombe“, sagt er bei der Besichtigung der Räume, die auch die Heimat der Dartsabteilung des HSV ist. Jung, Teamleiter der Öffentlichkeitsarbeit bei der Volksbank Wolfenbüttel, und seine Kollegin Simone Baars sind nach Haldensleben gekommen, um dem HSV die Auszeichnung „Sterne des Sports“ in Bronze zu überreichen.