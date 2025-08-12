Nach dem Abschluss der Bauarbeiten auf der Ortsdurchfahrt in Möser, soll die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer weiter erhöht werden. Es gibt schon Vorbilder in der Region.

Für mehr Sicherheit in Möser: Bürgermeister fordert 70er-Zonen vor Ortseingängen

Mösers Bürgermeister Denny Hitzeroth vor der neuen Querungshilfe und dem um einige Meter verschobenen Ortsschild an der B1 Ortsausgang Richtung Burg.

Möser. - Schon seit Jahren ist das hohe Tempo, mit dem einige Verkehrsteilnehmer in Möser einfahren, ein Ärgernis im Ort. Im Zuge der Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt B1 wurde in Richtung Burg eine sogenannte Querungshilfe gebaut. Diese soll zum einen die sichere Überquerung der Fahrbahn ermöglichen und zum anderen Autofahrer dazu zwingen, ihre Geschwindigkeit zu reduzieren.