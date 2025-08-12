Baustelle zwischen zwei Brücken Sperrung an der Elbe: Warum Fußgänger und Radfahrer jetzt Umwege in Kauf nehmen müssen
Zwischen der neuen Strombrücke und der Königin-Editha-Brücke ist der nördliche Geh- und Radweg gesperrt. Grund sind Bauarbeiten, die noch einige Tage andauern sollen.
Aktualisiert: 12.08.2025, 10:52
Magdeburg. - Seit dieser Woche ist der Geh- und Radweg auf der Nordseite zwischen der Neuen Strombrücke und der Königin-Editha-Brücke vollständig gesperrt. Fußgänger und Radfahrer müssen sich auf Einschränkungen einstellen – und das aus gutem Grund.