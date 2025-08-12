weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Baustelle zwischen zwei Brücken: Sperrung an der Elbe: Warum Fußgänger und Radfahrer jetzt Umwege in Kauf nehmen müssen

Zwischen der neuen Strombrücke und der Königin-Editha-Brücke ist der nördliche Geh- und Radweg gesperrt. Grund sind Bauarbeiten, die noch einige Tage andauern sollen.

Von Romy Bergmann Aktualisiert: 12.08.2025, 10:52
Blick auf die Baustelle zwischen Neue Strombrücke und Königin-Editha-Brücke in Magdeburg: Auf Höhe der Haltestelle „Zollbrücke“ laufen derzeit die Arbeiten. Foto: Romy Bergmann

Magdeburg. - Seit dieser Woche ist der Geh- und Radweg auf der Nordseite zwischen der Neuen Strombrücke und der Königin-Editha-Brücke vollständig gesperrt. Fußgänger und Radfahrer müssen sich auf Einschränkungen einstellen – und das aus gutem Grund.