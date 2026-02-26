Die Übernahme des Zerbster Krankenhauses durch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist besiegelt. Mit einem symbolischen Akt wird das am 1. März öffentlich sichtbar.

Zerbst - Die Rettung und Übernahme der durch den Helios-Konzern aufgegebenen Zerbster Klinik durch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat bei den Zerbstern und insbesondere bei den Mitarbeitern für große Erleichterung gesorgt. Am 1. März erfolgt nun der offizielle „Flaggenwechsel“. Ab Sonntag wird es dann keine Helios-Klinik mehr in Zerbst geben, dafür aber die „Katharina-Klinik Zerbst“ und die „Katharina-Praxen“ unter dem Dach der Gesundheitszentrum Zerbst/Anhalt gGmbH.

„Allen Unkenrufen und Bössehern in den sozialen Netzwerken sage ich erneut – das ist keine Kurzfristlösung, um das Stimmungsbild vor dem Landtagswahltermin im September aufzuhübschen, sondern eine auf Dauer angelegte Lösung. Es wurden auch keine Neuverträge mit einer befristeten Laufzeit von einem Jahr abgeschlossen, denn die bestehenden Arbeitsverträge behalten ihre Gültigkeit“, betonte Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) am Mittwoch im Stadtrat.

Erfolgreicher Kampf um eine tragfähige Lösung

Dittmann weiter: „Hören Sie auf, unsere Stadt, unseren Landkreis und unser Land schlecht zu reden oder schlecht zu schreiben. Hier wurde mit vereinten Kräften von Bürgern und Mitarbeitern aller Bereiche im Krankenhaus, mit der Gewerkschaft Verdi und eben auch Kommunal- und Landespolitikern erfolgreich um eine tragfähige Lösung gerungen und wir haben es geschafft. Darauf können wir alle stolz sein.“

Zum Zeichen dieses Erfolgs wird am Sonntag, also am Tag der Übernahme der Trägerschaft durch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld, um 11 Uhr ein Fahnenwechsel durch Landrat Andy Grabner (CDU), Klinikgeschäftsführer Dr. René Rottleb und dem Zerbster Bürgermeister vorgenommen und so ein öffentliches Zeichen gesetzt. „Alle interessierten Zerbster und insbesondere die Mitarbeiter des Krankenhauses sind zu dem Flaggenwechsel herzlich eingeladen“, betont der Rathauschef.