Hunderte Besucher bei Altstadtweihnacht Gaukler, Mittelalter, Weihnachtsmarkt: Das ist das Programm am Weinberg und in der Innenstadt von Burg

Zum vierten Mal mobilisiert die Altstadtweihnacht Besucher zu einem Besuch in Burg. Das dreitägige Fest auf dem Weinberg ist nicht die einzige Aktion, die geplant ist. Auch die Innenstadt stimmt auf Weihnachten ein.