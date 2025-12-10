weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
Hunderte Besucher bei Altstadtweihnacht Gaukler, Mittelalter, Weihnachtsmarkt: Das ist das Programm am Weinberg und in der Innenstadt von Burg

Zum vierten Mal mobilisiert die Altstadtweihnacht Besucher zu einem Besuch in Burg. Das dreitägige Fest auf dem Weinberg ist nicht die einzige Aktion, die geplant ist. Auch die Innenstadt stimmt auf Weihnachten ein.

Von Marco Papritz Aktualisiert: 10.12.2025, 18:19
Mit mittelalterlicher Atmosphäre lockt in Burg die Altstadtweihnacht an den Weinberg.
Mit mittelalterlicher Atmosphäre lockt in Burg die Altstadtweihnacht an den Weinberg. Archivfoto: Thomas Pusch

Burg - Größeres Angebot, mehr Besucher. Mit allerhand Stationen locken die Altstadtweihnacht und das Weihnachtsshoppen nach Burg.