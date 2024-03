Drei Babys haben in der Helios-Klinik Jerichower Land mit einem besonderen Geburtsdatum das Licht der Welt erblickt: Sie wurden am 29. Februar geboren.

Geboren am 29. Februar: Im Jerichower Land kommen drei Schaltjahr-Babys in Klinik zur Welt

In der Helios-Klinik in Burg kamen nun am 29. Februar drei Neugeborene zur Welt.

Burg - Ihn gibt es nur alle vier Jahre. Daher ist der 29. Februar eine Besonderheit. Für drei Familien im Jerichower Land noch viel mehr als für andere: Sie können sich über Nachwuchs freuen, der nun gesund am 29. Februar 2024 in Burg das Licht der Welt erblickt hat.

Die Helios-Klinik an der August-Bebel-Straße vermeldet, dass drei Schaltjahr-Babys geboren wurden.

Über 50.000 Menschen mit besonderem Geburtsdatum

Sie werden später einmal ein ungewöhnliches Geburtsdatum in ihren Ausweisen stehen haben, den 29. Februar 2024. Tara-Rose, Leen und Melody gehören damit zu rund 55.000 Deutschen, die an einem 29. Februar Geburtstag haben, wie es in einer Mitteilung heißt Weltweit sind es rund 4,8 Millionen Menschen.

Alle vier Jahre kann es vorkommen, dass ein Kind an einem Schalttag auf die Welt kommt. Schaltjahr-Babys sind etwas ganz Besonderes, auch wenn sie ihren Jubeltag nur alle vier Jahre „richtig“ feiern können.

Wann wird der Geburtstag gefeiert?

Für drei Mamas war der 29. Februar übrigens ein völlig ungeplantes Datum. Aber genau diesen Tag haben sich Tara-Rose, Leen und Melody ausgesucht, um im Burger Krankenhaus auf die Welt zu kommen. Den Startschuss gab die kleine Tara-Rose um 4.24 Uhr. Sie kam mit einem Gewicht von 3.512 g auf die Welt. Ihr folgten weitere zwei Mädchen. Leen wurden um 7 Uhr mit einem Gewicht von 3.210 Gramm geboren und den Schluss machte Melody um 13.25 Uhr mit einem stolzem Geburtsgewicht von 4.280 Gramm. „Wir freuen uns sehr über die zahlreichen Geburten und wünschen den frischgebackenen Eltern und Kindern alles Gute“, wird Klinikgeschäftsführer Michael Lange in der Mitteilung zitiert.

Wenn Schaltjahrkinder ihren Geburtstag feiern möchten, macht es keinen Unterschied, ob das am Tag vor oder nach dem 29. Februar geschieht. Gesetzlich jedoch erreichen Schaltjahrkinder ihren 18. Geburtstag in Deutschland erst mit Vollendung des Tages davor, so der Hintergrund. Sie dürfen somit am 1. März die Freiheiten der Volljährigkeit das erste Mal genießen.