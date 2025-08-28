Schloss Dornburg als Event-Location: Die Stadt Gommern aktualisiert ihre Regeln für öffentliche Veranstaltungen, doch Dornburger Rat sieht Lücken.

Das Schloss Dornburg hat sich in den vergangenen Jahren zu einer beliebten Veranstaltungslocation entwickelt.

Dornburg - Die Stadt Gommern muss ihre Gefahrenabwehrverordnung neu beschließen. Das Regelwerk aus dem Jahr 2015 läuft in diesem Jahr aus, ohne Neufassung hätte die Stadt keine rechtliche Grundlage mehr, um gegen Lärmbelästigung, Verunreinigungen, Wildtierfütterungen oder Behinderungen im Straßenverkehr vorzugehen.