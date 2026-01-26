Ein 36-Jähriger hat vor dem Amtsgericht Burg gestanden. Der Vorwurf: zweifacher Diebstahl und verursachen eines Unfalls im betrunkenen Zustand mit Unfallflucht. Keine Kapitalverbrechen, aber im Lauf der Verhandlung taten sich menschliche Abgründe auf.

Geld oder Gefängnis? - Zittern auf der Anklagebank in Burg

Der Angeklagte (r.) mit seinem Rechtsanwalt vor dem Amtsgericht.

Burg - Diebstahl von einer Flasche Wodka, einer Fernbedienung und verursachen eines Unfalls, bei dem er zwar Vorfahrt, aber auch etwa 2,5 Promille Alkohol im Blut hatte. Deswegen war ein 36-jähriger Burger vor dem Amtsgericht angeklagt. Noch mehr als die Delikte bewegte während der Verhandlung die Vergangenheit des Mannes.