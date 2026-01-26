Ab dem Schuljahr 2026/27 sollen drei Grundschulen in Oschersleben neu eingestuft werden. Was das für Eltern und Kinder bedeutet.

Kapazitäten am Limit: Was sich für drei Oschersleber Grundschulen ändern könnte

Die Kapazität der Diesterweg-Grundschule in Oschersleben ist, laut Verwaltung, überschritten.

Oschersleben - Die anhaltend sinkenden Geburtenzahlen und mehrere Engpässe in Grundschulen haben die Stadtverwaltung veranlasst, die Einrichtungen noch einmal genau unter die Lupe zu nehmen. „Wir haben uns im letzten Jahr ganz tiefgründig mit unseren Schulen, Kindertagesstätten und Horten beschäftigt“, erklärte Fachbereichsleiterin Lisa Hickele bei der jüngsten Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses im Oschersleber Rathaus.