Sicherheit, Freizeit, Wohnen: Im größten Stadtteil von Stendal gibt es viele Probleme. Expertenteams haben sich ein Jahr in Stendal-Stadtsee umgesehen. Welche Lösungen sie für ein besseres Image vorschlagen.

Viele Bürger fühlen sich vor allem in den späten Abendstunden im Stadtteil Stadtsee in Stendal nicht sicher. Sie wünschen sich mehr Beleuchtung.

Stendal - Wie kann Stendal-Stadtsee sicherer, attraktiver und familienfreundlicher gestaltet werden? Mit dieser Frage beschäftigten sich ein Jahr lang Experten aus der Hansestadt aus verschiedenen Bereichen. Sie haben mit dem Projekt „Stendal Stadtsee sichern und stärken“ die größten Herausforderungen zusammengetragen und Lösungen für die Zukunft gesucht.