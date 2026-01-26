242 Kinder sind in der Helios-Klinik Jerichower Land im vergangenen Jahr zur Welt gekommen. Im Jahr zuvor waren es 315 Jungen und Mädchen. Gefährdet der Rückschritt die Geburtenstation in Burg?

Weniger als 300 Geburten im Burger Krankenhaus- Wie geht es weiter mit der Geburtenstation?

Bei der Kaisergeburt wird das Baby nicht durch das sterile Tuch verdeckt.

Burg - Die Geburtenzahl in der Helios-Klinik Jerichower Land geht weiter abwärts. Nach 315 Kindern 2024 waren es im vergangenen Jahr nur 242 Mädchen und Jungen, das bedeutet ein Minus von fast einem Viertel. Was bedeutet der Abwärtstrend für die Zukunft der Burger Geburtenstation?