Ein kurzer Besuch am Thresen der Alten Oberförsterei und schon ist man mittendrin: Wie man zum Gastgeber wird, worauf man hören sollte und wann die letzten Weihnachtsfeiern gefeiert werden.

Vom Kind hinter dem Tresen zum Gastgeber im Hotel „Zur Alten Oberförsterei“

Schon als kleiner Knirps hat Günter Sandt Bier gezapft - seit 1974 ist er in der Gastronomie tätig.

Biederitz - „Als ich sechs Jahre alt war, haben meine Eltern eine Gaststätte übernommen. Da hatte ich eine Fußbank, da durfte ich dann zapfen. Das war immer mein Traum“, sagt und schmunzelt Günter Sandt, Inhaber der „Zur alten Oberförsterei“.