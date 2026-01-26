Das Mobilfunknetz in einem kleinen Dorf im Kreis Stendal soll seit vielen Jahren ausgebaut werden, doch es geht nicht recht voran.

Dorf im Kreis Stendal ist seit Jahren beim Mobilfunk ein weißer Fleck

Funkloch: Die Aufschrift „Kein Netz“ ist auf dem Bildschirm eines Mobiltelefons zu sehen.

Weißewarte. - Pläne für ein besseres Mobilfunknetz in Weißewarte gibt es seit vielen Jahren, doch so richtig geht es nicht voran. Bisher ist faktisch der ganze Ort vom Handyempfang abgeschnitten. Was für Durchfahrende ein kurzes Übel ist, belastet den Alltag der Bewohner.