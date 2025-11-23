Der Reiterverein Pappelhof bei Wanzleben zieht mit seinen Nachwuchsreitern mit der Goldenen Gans durch Grimms bunte Märchenwelt und zeigt dabei seine Reit und Voltigierkünste.

Wanzleben - Märchen sind besonders zur Weihnachtszeit beliebt. Das hat sich auch wieder der Reit- und Fahrverein Pappelhof Bottmersdorf/Blumenberg gedacht. Denn der bietet am kommenden Sonnabend, 29. November, eine ganze besondere Märchenstunde an.

Im Rahmen seines Tages der Offenen Tür, den der Verein schon seit mehr als 25 Jahren veranstaltet, soll es wieder eine Aufführung geben. „Wir haben das schon immer gern gemacht und die Kinder und Jugendlichen sind mit viel Begeisterung dabei“, sagt Diana Bahners, die die Pferdepension Pappelhof betreibt. So wurde im vergangenen Jahr die Geschichte von Robin Hood aufgeführt. „Wir hatten aber auch schon Winnetou oder die Nibelungen.“

Lesen Sie auch: Reiterinnen vom Pappelhof holen sich Titel im Voltigieren

Dieses Jahr soll es eine Reise durch die Märchen der Gebrüder Grimm sein. Mit der goldenen Gans ziehen die Nachwuchsreiter auf dem Pferderücken durch verschiedene Märchen, wie etwa König Drosselbart und Dornröschen. Los geht das Schaustück mit selbstgestalteten Kostümen sowie Reit- und Voltigiereinlagen um 11 Uhr auf dem Reiterhof. Etwa zwei Stunden lang können Zuschauer kostenlos die Aufführung genießen.

Kandierte Äpfel, Waffeln, Glühwein: Weihnachtsmarkt auf dem Reiterhof

„Im Anschluss haben wir einen liebevollen kleinen Weihnachtsmarkt mit verschiedenen Ständen organisiert“, sagt Bahners. Unter anderem warten Waffeln, kandierte Äpfel, Bratwurst und Getränke auf die Besucher sowie viele kleine Überraschungen. Für Turnierfans gibt es dann am Nachmittag noch Reitwettkämpfe unter turnierähnlichen Bedingungen. „Wer einmal reinschnuppern möchte, ist herzlich willkommen“, sagt Bahners.

Ohnehin ist die Veranstaltung, die traditionell zum Anfang der Weihnachtszeit stattfindet, mittlerweile ein kleiner Geheimtipp in der Region geworden. „Im Laufe der Jahre ist unser Verein gewachsen und immer mehr Kinder sind dazugekommen.“ Dementsprechend groß ist auch das Interesse am Tag der Offenen Tür. Daher lasse sich der Verein auch immer wieder etwas Neues einfallen.