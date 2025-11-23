Am ersten Advent feiert man in Ferchland an der Elbe die 27. Auflage des Weihnachtsmarktes. Und das mit einem neuen Baum. Das Programm zum Fest.

Vom Fleischer zum Christbaum an der Kirche: Ein „stattliches“ Geschenk für den Weihnachtsmarkt

An der Kirche wird der neue Weihnachtsbaum für Ferchland gepflanzt.

Ferchland. - Am ersten Advent wird in Ferchland die 27. Auflage des Weihnachtsmarktes gefeiert. In Vorbereitung darauf ist ein neuer Weihnachtsbaum von der Fleischerei „Der Ferchländer“ mit Inhaber Carsten Pietrzak vor der Kirche gepflanzt worden. „Eine stattliche Nordmanntanne aus dem Jahr 2015 hat nunmehr ihren zentralen Standort auf dem Kirchplatz gefunden“, freut sich Ortsbürgermeister Daniel Richter.

Ferchland an der Elbe lädt zum Weihnachtsmarkt

„Der Heimatverein Ferchland/Elbe und der Ortschaftsrat Ferchland bedanken sich recht herzlich für die Unterstützung.“ Und laden alle herzlich zum Weihnachtsmarkt am 30. November ein, um den neuen Baum und weitere Attraktionen ab 14 Uhr zu bewundern. Angeboten werden bunte Verkaufsstände mit liebevollen Geschenkideen, ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm sowie köstliche Leckerbissen, warme und kalte Getränke und weitere Spezialitäten, passend zur Weihnachtszeit. Erwartet wird außerdem ein ganz besonderer Gast: der Weihnachtsmann.