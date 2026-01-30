Sport hat als Motto im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs von Landkreis, Stadt Burg und der Sparkasse gestanden. Und Jacob Zeuch. Der Burger wurde für sein Engagement mit dem Sparkassen-Ehrenpreis ausgezeichnet.

Jacob Zuch erhielt den Ehrenpreis für sein Engagement in Sachen Jugendpolitik und

Burg - Der Sport hat für viele einen hohen Stellenwert - weil das so ist, war er jetzt Motto des Neujahrsempfangs 2026 in der Burger Stadthalle. Stadt, Landkreis und Sparkase MagdeBurg hatten eingeladen. Als Höhepunkt wurde auch in jedem Jahr der Sparkassen-Ehrenpreis vergeben. In diesem Jahr bekam ihn Jakob Zeuch zusammen mit einem Scheck.