Gommern: Geld in die Stadtkasse über Grundstücks- und Immobilienverkauf?

Gemeindeeigene Flächen und Immobilien stehen im Fokus der Verwaltung Gommern - das Ziel: Geld in die Kassen bekommen. Der Verkauf und auch ob Pachten erhöht werden, steht zur Diskussion.

Auch Gemeindehäuser, wie das hier in Dannigkow, sind kommunales Eigentum.

Gommern - Dass das Geld in Gommerns Stadtkasse knapp ist, ist kein Geheimnis. Für das Jahr 2026 ist ein Minus von rund 1,45 Millionen Euro prognostiziert. Daher muss die Stadt sparen und zugleich zusehen, wie sie an Geld kommt. Und das nun schon seit Jahren. Der Verkauf von Grundstücken und Immobilien rückt da in den Fokus.