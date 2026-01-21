Die alte Krankenkasse von Christian Ernst wollte erst einen elektrischen Motor für seinen Rollstuhl nicht genehmigen. Kurz vor dem Krankenkassenwechsel stimmten sie dem Antrieb zu – aktuell ist er nur provisorisch befestigt. Die neue Kasse besorgt dem 34-Jährigen jetzt einen neuen Rollstuhl, doch das dauert noch an.

Christian Ernst sitzt im Rollstuhl. Lange hat er gemeinsam mit seiner Familie um einen elektrischen Antrieb gekämpft. Nun kann er alleine seine Ziele erreichen und ist mobil.

Oschersleben/Magdeburg - Kurz bevor Christian Ernst seine Krankenkasse wechselte, genehmigte ihm die alte Kasse doch noch einen E-Fix-Antrieb für seinen Rollstuhl. Zuvor hatten sie es mehrfach abgelehnt und Christian Ernst war auf Hilfe angewiesen, um überhaupt seine Wohnung verlassen zu können. Jetzt ist er mit dem Akku unter dem Sitz, mit einem Joystick und Bildschirm auf der rechten Seite an der Armlehne und breiteren Reifen flexibler und vor allem alleine mobil.