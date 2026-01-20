weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Himmelsschauspiel über Genthin und Brettin: Mit vielen Bildern: Polarlichter über Sachsen-Anhalt und Brandenburg

Himmelsschauspiel über Genthin und Brettin Mit vielen Bildern: Polarlichter über Sachsen-Anhalt und Brandenburg

Am Montagabend war der Himmel über dem Jerichower Land in faszinierende Farben getaucht. Zahlreiche Beobachter hielten das seltene Naturphänomen fest. Und das ist noch nicht vorbei.

Aktualisiert: 20.01.2026, 11:15
Polarlichter über der evangelischen St. Trinitatiskirche in Genthin.
Polarlichter über der evangelischen St. Trinitatiskirche in Genthin. Foto: Florian Schulz

Genthin/Brettin/Gommern - Ein außergewöhnliches Naturspektakel hat am Montagabend den Himmel über der Region in leuchtende Farben gehüllt. Über der evangelischen Kirche in Genthin waren magentafarbene und grünliche Lichter zu sehen.