Am Montagabend war der Himmel über dem Jerichower Land in faszinierende Farben getaucht. Zahlreiche Beobachter hielten das seltene Naturphänomen fest. Und das ist noch nicht vorbei.

Mit vielen Bildern: Polarlichter über Sachsen-Anhalt und Brandenburg

Polarlichter über der evangelischen St. Trinitatiskirche in Genthin.

Genthin/Brettin/Gommern - Ein außergewöhnliches Naturspektakel hat am Montagabend den Himmel über der Region in leuchtende Farben gehüllt. Über der evangelischen Kirche in Genthin waren magentafarbene und grünliche Lichter zu sehen.