Das ist kein Aprilscherz: Wenn alles glatt geht, kann die Stadt ab 1. April beginnen, Projekte aus dem Haushaltsplan 2023 abzuarbeiten. Warum eigentlich und warum so spät?

Gommerns Kassen sind knapp bemessen. Aus dem Wenigen etwas machen, da sind die Wünsche bescheiden. In den Dörfern der Einheitsgemeinde ist man für jeden Cent dankbar.

Gommern - Vom Bodentrampolin für den Spielplatz in Vehlitz über die Sanierung des Gehwegs in der Menzer Dorfstraße bis zur Investition in Feuerwehrfahrzeuge für Nedlitz, Prödel und Gommern: Alle Vorhaben des diesjährigen Haushaltsplanes kann die Stadtverwaltung abarbeiten, sobald die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht vorliegt und die Haushaltssatzung veröffentlicht wurde. Anfang April ist laut Bürgermeister Jens Hünerbein (parteilos) damit zu rechnen.