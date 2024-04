Das Programm in Magdeburg am Dienstag, 30. April 2024, bietet eine Passion Blauweiß, Ausstellungen und der Tanz in den Mai in mehreren Clubs.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen und die Freizeit am Dienstag

Magdeburg - Auch Dienstag, der 30. April 2024, bietet in Magdeburg Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Passionsweg Blauweiß auf den Spuren des größten FCM-Siegs 1974

Am 8. Mai 1974 gelang dem 1. FC Magdeburg das Unglaubliche: Als erste und einzige Mannschaft aus der DDR gewannen sie vor nicht einmal 5.000 Zuschauer:innen in Rotterdam gegen den AC Mailand den Europapokal der Landesmeister. Auf dem Weg dorthin besiegten sie Breda, Ostrava, Stara Zagora und Lissabon. Mit dem “Passionsweg Blau-Weiß” nehmen verschiedene Akteure angeführt von Nadja Gröschner noch einmal mit auf diese Reise und wollen mit den Teilnehmern gemeinsam in das Jahr 1974 eintauchen: Immer dabei ist eine Nachbildung des Pokals, den die Stars des Abends gegen 22 Uhr in die Höhe recken durften.

Lesen Sie auch: Rundgang zum Europapokal-Sieg - das sind Spuren des FCM-Triumphs von 1974 in Magdeburg

Die Karten müssen im Vorverkauf an der Theaterkasse im Opernhaus oder online beim Theater Magdeburg erworben werden. Zu erleben ist „Passionsweg Blau-Weiß“ bislang am 30. April jeweils um 19 Uhr, am 4. Mai um 15 Uhr und dann noch einmal am 17. Mai um 19 Uhr vorgesehen. Start der Führungen ist am Haupteingang des früheren Centrum-Warenhauses – heute Galeria – im Breiten Weg 128.

Zeitzeugengespräch in der Magdeburger Stadtbibliothek

Die Ausstellung "Schicksal Treuhand - Treuhand Schicksale" hat die Besucher der Stadtbibliothek Magdeburg im Breiten Weg 109 in den vergangenen Wochen sehr bewegt.

Zum Abschluss ist jetzt der ehemalige VEB-Betriebsdirektor Wolfgang Beck zum Zeitzeugengespräch zu Gast Die Ausstellung "Schicksal Treuhand - Treuhand Schicksale" in der Stadtbibliothek Magdeburg hat eine überaus breite Resonanz erfahren. Am Dienstag, 30. April, geht sie um 17 Uhr mit einer Buchlesung von Wolfgang Beck zu Ende, der über seine Erfahrungen als einstiger VEB-Direktor spricht.

Betriebsdirektoren wie Wolfgang Beck spielten eine zentrale Rolle, denn sie galten als die "Macher" der DDR-Wirtschaft. Der promovierte Ingenieur war der jüngste von ihnen und leitete bis zum Ende der Planwirtschaft den VEB Elektromotorenwerk Wernigerode. Im Gespräch mit dem Magdeburger Wirtschaftsredakteur Rolf-Dietmar Schmidt stellt er zur Finissage in der Stadtbibliothek sein aktuelles Buch "Alles hat ein Ende auch die Marktwirtschaft" vor. In diesem Buch erzählt er von dem herausfordernden Arbeitsalltag in einem Großbetrieb und von den außerordentlich vielgestaltigen Aufgaben eines Betriebsdirektors.

Ein Betrieb war anders als heute außer für die Produktion von Waren noch für eine ganze Reihe weiterer Lebensbereiche zuständig: für die Krippe und den Kindergarten, für Freizeitaktivitäten und Feste und auch für den Urlaub. Sein Blick fällt schließlich auf die schwierige Wendezeit und die Umwandlung eines Volkeigenen Betriebes in eine GmbH. Wolfgang Beck erlebte das Ende des Staatssozialismus mit und ist heute überzeugt: Auch die real existierende Marktwirtschaft wird sich bald überlebt haben.

Ausstellung „Klimakrise eine Menschheitskrise!“ in den Gruson-Gewächshäusern

In den Gruson-Gewächshäusern in der Schönebecker Straß 129b kann die Ausstellung „Klimakrise eine Menschheitskrise! – Vor allem kommt immer noch das Fressen!“ besucht werden. Die Schau zeigt Werke von 25 Künstlern, die sich auf unterschiedliche Weise mit dem Thema Klimakrise auseinandergesetzt haben. Unter ihnen sind zum Beispiel Moritz Götze und der Initiator der Ausstellung Robin Zöffzig.

In Kooperation mit mehreren Galerien und dem Förderverein der Gruson-Gewächshäuser setzt sich die Ausstellung durch Malerei, Skulpturen, Installationen, Bildhauerei und Medienkunst mit dem Handeln der Menschen und möglichen Zukunftsperspektiven kritisch auseinander. Dabei bezieht sich der Titel der Ausstellung auf das Zitat von Bertolt Brecht „Erst kommt das Fressen, dann die Moral“. Die Ausstellung kann bis 9. August besucht werden. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

"Jeder nach seiner Fasson" in der Medizinischen Zentralbibliothek

„Bunte Palette“ nennen sich die Hobbymaler und Hobbymalerinnen aus dem „Herz-ASZ“ Kannenstieg, die in der Medizinischen Zentralbibliothek gezeigt wird. Die Ausstellung trägt den Titel "Jeder nach seiner Fasson". Die Arbeiten sind so vielfältig wie die Zusammensetzung der Gruppe, die aus neun Senioren und Seniorinnen besteht und die die Freude am kreativen Arbeiten eint.

Die Ausstellung kann bis 26. Juni 2024 in der Medizinischen Zentralbibliothek besichtigt werden. Geöffnet ist die Einrichtung im Haus 41 auf dem Universitätscampus in der Leipziger Straße 44 montags bis freitags von 8 bis 21 Uhr und an den Wochenenden von 10 bis 18 Uhr.

Ausstellung "We are part of Culture" in der Hochschulbibliothek

Die Kunstposterausstellung "We are part of Culture" zeigt über 30 Persönlichkeiten von der Antike bis heute, die unsere Gesellschaft, unsere Kultur nachhaltig geprägt haben. Es handelt sich um Menschen, die gleichgeschlechtlich geliebt haben, Menschen, die eine geschlechtliche Thematik hatten.

Die Portraits der Persönlichkeiten, wie von Virginia Woolf, Alan Turing, Friedrich II. von Preußen, Christina von Schweden, Lili Elbe und Selma Lagerlöf wurden von national und international bekannten Künstlerinnen und Künstlern wie Ralf König, Robert W. Richards, Gerda Laufenberg, Anne Bengard speziell für die Ausstellung geschaffen. Die verwendeten Stilrichtungen von Tusche, Acryl, Stencil und Zeichnung bis zu Cartoon und Illustration sind dabei so vielfältig wie die vorgestellten Persönlichkeiten.

Die Ausstellung läuft bis Ende Mai in der Hochschulbibliothek Magdeburg im Haus 1 auf dem Campus in der Breitscheidstraße 2. Der Eintritt ist frei.

Ausstellung "Unseres Herrgotts Kanzlei. Bücherschätze aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg" in der Stadtbibliothek

Auf dem Weg zum 500. Jubiläum der Stadtbibliothek werden auf allen Etagen der Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 Schätze aus dem historischen Bestand gezeigt. Die seltenen Bücher stammen aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg.

Von den evangelischen Geistlichen geht eine neue Kultur des familiären Zusammenlebens aus, das "Protestantische Pfarrhaus". Die Großstadt im Einflussgebiet von Wittenberg bringt eine ganze Reihe richtungsweisender Theologen hervor. Das Wirken und die Lebenswege von Reformatoren wie Nikolaus von Amsdorf oder Mathias Flacius Illyricus sind zu entdecken. Zu den geistigen Zentren der Stadt entwickeln sich mit dem protestantischen Bildungsanspruch das Altstädtische Gymnasium, die Ulrichskirche und vor allem die Johanniskirche und unterstreichen das Selbstbewusstsein der Bürger. Schließlich wäre die Reformation kaum ohne die Innovation des Buchdrucks denkbar, von denen einzigartige Frühdrucke seinerzeit berühmter Drucker aus Magdeburg wie Michel Lotter zeugen.

Die Ausstellung "Unseres Herrgotts Kanzlei. Bücherschätze aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg" läuft bis Ende Oktober. Geöffnet hat die Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 montags bis freitags von 10 bis 19 und sonnabends von 10 bis 13 Uhr.

Besuch im Dom zu Magdeburg

Täglich um 14 Uhr beginnen im Dom zu Magdeburg Führungen. Er befindet sich in der südlichen Altstadt der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts.

Der Dom ist eine beeindruckende gotische Kathedrale im Herzen der Stadt. Seine imposante Architektur und die markante Doppelturmfassade prägen die Skyline von Magdeburg. Der Dom wurde im 13. Jahrhundert erbaut und ist eines der ältesten gotischen Bauwerke in Deutschland. Im Inneren beeindrucken die Gewölbe, kunstvollen Altäre und historischen Grabmäler.

Tanzen in den Mai in Magdeburg

Dieser Dienstag, 30. April, ist etwas Besonderes: Am Mittwoch ist der Mai-Feiertag, und an mehreren Stellen der Stadt bietet sich die Möglichkeit, tanzend den Beginn des Monats zu feiern. Die Volksstimme hat einige der Ideen zum Ausgehen zusammengetragen.

Café Treibgut: Tanz in den Mai ist im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 angesagt. Nick Groove spielt ab 19 Uhr Best-House-Music.

Strandbar: Die Salsa Night steht ab 19 Uhr auf dem Programm der Strandbar am Petriförder.

Festung Mark: „Magdeburg tanzt“ heißt es ab 21 Uhr in der Festung Mark im Hohepfortewall 1 auf drei Floors. Einen Best-of-Party-Mix legt DJ Henne auf, DJ Alex spielt Rock und mit DJ Boris Disco und Schlager.

Sudenburger Biergarten: Um 17 Uhr startet bei freiem Eintritt die große Maibaum-Party.

Buttergasse: Die „Sty’lz Party“ mit den Hits der 90er und 2000er von DJ Taip und EV Flash steht in der Buttergasse im Alten Markt 13 auf dem Programm. Beginn ist um 22 Uhr.

Ellen Noir: Der Rave in den Mai beginnt im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof um 22 Uhr.

Factory: „Magdeburg tanzt in den Mai“ heißt es ab 22 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2. Gespielt wird alles, wozu man tanzen kann, so die Veranstalter.

Kiste: Der Tanz in den Mai im Studentenclub Kiste in Haus 31a auf dem Campus an der Leipziger Straße beginnt um 22 Uhr. DJ Ulyssez sorgt für die Musik.

Boys’n’Beats: Einen Tanz in den Mai mit Eva Unique bietet das Boys’n’Beats, der Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89, ab 23 Uhr.

Insel der Jugend: Alternative, Indie und Rock-Classics werden bei „Tanz in den Mai“ auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 gespielt.

Prinzzclub: Bei „Classy - Tanz in den Mai Special“ spielt DJ Styloop Hip-Hop und RnB-Classics. Beginn ist um 23 Uhr im Prinzzclub, Halberstädter Straße 113a.

Geheimclub: Ein „Free Rave“ ist für den Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 angesagt.

Baracke: Jeden Dienstag öffnet die Baracke ihre Türen. Dann ist ab 23 Ihr Oldie-Disco angesagt. Bei der Baracke handelt es sich um einen traditionsreichen Studentenclub in Magdeburg. Er befindet sich auf dem Unicampus am Universitätsplatz.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Ausverkauft, Restkarten und abgesagt in Magdeburg

Keine Karten gibt es mehr für "Josef Schaf will auch einen Menschen" um 9 und 10.30 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25 "Grand Tour" um 19.30 Uhr im Kunstmuseum Magdeburg in der Regierungsstraße 4 bis 6. Gegenebenfalls gibt es noch Restkarten an der Tages- beziehungsweise Abendkasse.

Eine einzelne Restkarte war zum Redaktionsschluss noch für "Blutbuch" um 19.30 Uhr im Magdeburger Schauspielhaus in der Regierungsstraße 4 bis 6 zu haben.

Abgesagt wurde ein Konzert von Isuma und Denecke im Livland.