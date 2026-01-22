Küchenstudio in Gommern Großes Schild „Räumungsverkauf“ sorgt für Fragen
Wenn „Räumungsverkauf“ an einem Geschäft prangt heißt das oft, dass Schluss ist. Nun ist aber das Geschäft von Küchen Werner in Gommern noch gar nicht alt - soll hier wirklich Schluss sein? Jens Werner verrät die Pläne.
22.01.2026, 07:25
Gommern - Der Hinweis „Räumungsverkauf“ in den Schaufenstern von „Küchen Werner“ an der Magdeburger Straße 2b in Gommern hat in den vergangenen Wochen für Nachfragen gesorgt: Schließt das Küchenstudio? Die Volksstimme fragte Inhaber Jens Werner