  4. Himmelsphänomene: Ufo-Alarm in Gommern vor 33 Jahren: Von Space Jellyfish über Nordlichter bis zu Raumschiffen

An Gommerns Himmel ist viel los: Eine Falcon-9-Rakete und Polarlichter sorgten jüngst für Staunen. Schon 1993 blickte ein Gommeraner ratlos nach oben. Ein 33 Jahre alter Artikel erzählt von Angst, Neugier und einem unbekannten Flugobjekt.

Von Thomas Schäfer Aktualisiert: 22.01.2026, 07:26
Am 20. September 1993 hatte der Gommeraner Walter Herzel eine Begegnung der unheimlichen Art. Er sprach mit der Volkssimme über seine UFO-Sichtung.
Am 20. September 1993 hatte der Gommeraner Walter Herzel eine Begegnung der unheimlichen Art. Er sprach mit der Volkssimme über seine UFO-Sichtung. Foto: Manuela Langner

Gommern - Vor wenigen Tagen haben die Sachsen-Anhalter fasziniert gen Himmel geblickt. Spektakuläre Nordlichter sorgten für Gänsehaut und Staunen. Schon am 11. Januar hatte eine Lichterscheinung am Himmel über Gommern viele Menschen kurz innehalten lassen.