An Gommerns Himmel ist viel los: Eine Falcon-9-Rakete und Polarlichter sorgten jüngst für Staunen. Schon 1993 blickte ein Gommeraner ratlos nach oben. Ein 33 Jahre alter Artikel erzählt von Angst, Neugier und einem unbekannten Flugobjekt.

Ufo-Alarm in Gommern vor 33 Jahren: Von Space Jellyfish über Nordlichter bis zu Raumschiffen

Am 20. September 1993 hatte der Gommeraner Walter Herzel eine Begegnung der unheimlichen Art. Er sprach mit der Volkssimme über seine UFO-Sichtung.

Gommern - Vor wenigen Tagen haben die Sachsen-Anhalter fasziniert gen Himmel geblickt. Spektakuläre Nordlichter sorgten für Gänsehaut und Staunen. Schon am 11. Januar hatte eine Lichterscheinung am Himmel über Gommern viele Menschen kurz innehalten lassen.