Sellins Wahrzeichen ist die mit knapp 400 Metern längste Seebrücke Rügens nicht. Zu einer Sehenswürdigkeit taugt die Ferienanlage des Landkreises zwar nicht, aber zu einem günstigen Urlaubsziel für Besucher aus dem Jerichower Land. Welche Pläne hat der Trägerverein?

Der Förderverein tut viel dafür, dass die aus den 60er Jahren stammende Anlage auch weiterhin ein lohnendes Reiseziel ist.

Burg. - Einige Wellen geschlagen hat im Kreistag die Diskussion um die kreiseigene Ferienanlage in Sellin auf Rügen. Dass der Landkreis da eine vielversprechende Einnahmequelle verschenken würde, wurde unterstellt, manch Kommunalpolitiker wollten zuvor noch nie etwas von der Anlage gehört haben. Das war vor knapp drei Jahren. Sind die Wogen mittlerweile geglättet und wie sieht die Zukunft für das Urlaubsziel aus?