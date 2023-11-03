In Magdeburg bietet der Programmkalender am 31.1.2026 unter anderem Humor, Operette und Konzerte.

Ausgehen in Magdeburg - Paul Panzer und weitere Events und Veranstaltungen am Samstag

Magdeburg - Auch Samstag, der 31. Januar 2026, bietet in Magdeburg Programm. Die Volksstimme hat Tipps zusammengetragen.

"Schöne neue Welt – welcome to hell" mit Paul Panzer in Magdeburger Getec-Arena

Paul Panzer ist m Samstag, den 31. Januar, mit seinem Programm "Schöne neue Welt – welcome to hell" in der Getec-Arena Magdeburg zu erleben. Beginn ist um 20 Uhr, Veranstaltungsort ist die Arena in der Berliner Chaussee 32.

Auch interessant: Tickets zu dieser und weiteren Vorstellungen gibt es im Vorverkauf auch online bei Biberticket, zudem telefonisch unter der Rufnummer 0391/5999700 sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Gerade noch der Apokalypse entkommen, findet sich das Publikum gemeinsam mit Paul Panzer in einer Welt wieder, die auf den ersten Blick glänzt und auf den zweiten beunruhigt. In seinem brandneuen Bühnenabenteuer nimmt der Meister des feinsinnigen Humors die scheinbar perfekte Gegenwart auseinander und reißt mit gewohnter Präzision die Fassaden des Alltäglichen ein. Was dabei sichtbar wird, ist ein ebenso komisches wie verstörendes Panorama unserer Zeit – willkommen in der Hölle.

Zwischen äußerem Wohlstand und wachsender innerer Leere, künstlicher Intelligenz, Kryptowährungen, virtueller Partnersuche und dem unstillbaren Hunger menschlicher Bedürfnisse wird Paul Panzer einmal mehr zum Sisyphos der modernen Welt. Er kämpft sich durch die Absurditäten des digitalen Zeitalters, stolpert über Fortschritt und Selbstoptimierung und hält der Gesellschaft dabei einen Spiegel vor, der ebenso gnadenlos wie befreiend ist.

"Forever Queen" im Alten Theater am Jerichower Platz

Mit Forever Queen bringt die Tribute-Show von Queen Alive die explosive Energie und den einzigartigen Sound einer der größten Rockbands aller Zeiten zurück auf die Bühne. Nach dem überwältigenden Erfolg der Europa-Tournee 2023/24 geht die Produktion erneut auf große Reise und macht am Samstag, den 31. Januar 2026, um 19.30 Uhr Station im Alten Theater am Jerichower Platz in Magdeburg.

Auch interessant: Tickets zu dieser und weiteren Vorstellungen gibt es im Vorverkauf.

Die hochkarätige Formation von "Queen Alive" widmet sich am 31.1. ab 19.30 Uhr im Alten Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11 den Welthits von Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor und John Deacon mit großer Hingabe, musikalischer Präzision und echter Live-Power. "Forever Queen" ist dabei weit mehr als ein Tribute-Konzert: Die Show versteht sich als mitreißende Hommage an die pompösen Inszenierungen, mit denen Queen in den 1970er- und 1980er-Jahren die Rockmusik revolutionierten. Produziert von Reset Production, verbindet das Programm originalgetreue Live-Performances mit moderner Technik und spektakulärer Bühnenästhetik.

Das Publikum erwartet ein Rockabend der Extraklasse. Auf dem Programm stehen ikonische Hymnen wie "We Will Rock You" und "We Are the Champions", emotionale Balladen wie "Who Wants To Live Forever" und "Love of My Life" sowie Meilensteine der Pop- und Rockgeschichte wie "Radio Ga Ga" und "Bohemian Rhapsody". Einer der bewegendsten Momente der Show ist das Duett "Barcelona", interpretiert von Sopranistin und dem charismatischen Leadsänger Francesco Montori.

Clivia - Operette im Opernhaus des Theaters Magdeburg

Ein Hauch von Glanz, Verwechslung und tropischer Hitze zieht ins Opernhaus Magdeburg ein, wenn Nico Dostals Operette „Clivia“ auf die Bühne zurückkehrt. Zwischen Hollywood, Politik und einer geheimen Verschwörung entspinnt sich ein turbulentes Spiel um Liebe, Macht und Schein, begleitet von eingängigen Melodien und humorvoller Situationskomik.

In der überarbeiteten Fassung von Julien Chavaz, Christoph Clausen und Kai Tietje begegnen sich die Charaktere des fiktiven Staates Boliguay in einer Mischung aus Operettencharme und moderner Ironie. Kai Tietje leitet gemeinsam mit Paweł Popławski die Magdeburgische Philharmonie, das Ballett Theater Magdeburg und den Opernchor des Hauses.

Auch interessant: Tickets zu dieser und weiteren Vorstellungen gibt es im Vorverkauf.

Clivia Gray wird von Anja Backus verkörpert, an ihrer Seite stehen Andreas Bongard oder Peter Lewys Preston als Juan Damigo, Jeanett Neumeister als Yola und Benjamin Sommerfeld als E. W. Potterton. Weitere Mitwirkende sind Undine Dreißig, Vincent Casagrande, Niklas Hummel und viele mehr. Vorstellungen gibt es um 19.30 Uhr am 31.1., 6.2. und 21.2.

Ronny Weiland: "Große Gefühle und Erinnerungen an Ivan Rebroff - Konzert der Gefühle" in Magdeburger Pauluskirche

Ein Konzert voller Emotionen und musikalischer Erinnerungen erwartet das Publikum am Samstag, den 31. Januar 2026, um 15 Uhr in der Pauluskirche Magdeburg in der Goethestraße 28. Unter dem Titel Große Gefühle und Erinnerungen an Ivan Rebroff lädt Ronny Weiland zu einem besonderen musikalischen Nachmittag ein, der ganz im Zeichen großer Stimmen und bewegender Melodien steht.

Auch interessant: Tickets gibt es in Verkaufsstellen von Biberticket.

Das Programm spannt einen weiten musikalischen Bogen von Klassik über Musical bis hin zu modernen Klängen und überrascht immer wieder mit neuen Facetten. Zum Repertoire gehören unter anderem Werke wie Die Moldau, Betende Hände, der Walzer Nr. 2, Anatevka und die Barcarole. Besonders beliebt beim Publikum ist zudem das Wolgalied aus der Operette Der Zarewitsch. Ergänzt wird das Programm durch eindrucksvolle Stücke wie den Gefangenenchor aus Nabucco und Ave Maria, die der Stimme Ronny Weilands besonderen Raum zur Entfaltung geben.

Neben zahlreichen Auftritten in bekannten Fernsehsendungen wie Immer wieder sonntags, Musikantenstadl, dem Herbstfest der Volksmusik mit Florian Silbereisen oder Die Krone der Volksmusik war Ronny Weiland auch auf Tourneen mit namhaften Künstlerinnen und Künstlern zu erleben. Gemeinsame Duette mit Gaby Albrecht oder Michael Hirte erreichten Spitzenplätze in den Hitparaden und unterstreichen seine musikalische Vielseitigkeit und Popularität.

"Ein paarmal waren wir sehr glücklich" im Magdeburger Insel Theater

"Ein paarmal waren wir sehr glücklich" ist der Titel eines besonderen Konzertabends, bei dem Musik und Literatur in einen stillen, intensiven Dialog treten. Der Pianist und Komponist Tobias Rank kehrt mit diesem Programm ins Insel Theater zurück und präsentiert einen Abend, der ganz dem Klavier und dem Wort gewidmet ist. Ohne Löschfahrzeug und Wanderkino, dafür mit einem fein komponierten musikalisch-literarischen Konzept, rückt er die Poesie in den Mittelpunkt.

Tobias Rank vertont an diesen Abenden Gedichte von Hannah Arendt, Sarah Kirsch, Thomas Brasch, Hans-Eckhardt Wenzel und vielen anderen. Die Texte werden zu literarischen Chansons, getragen von Pianoklängen, die Raum lassen für Zwischentöne, für Nachdenken und für leise Emotionen. Es sind Lieder für eher stille Augen- und Ohrenblicke, für das bewusste Innehalten im vorüberziehenden Leben, begleitet von einem leisen Schmunzeln und einem aufmerksamen Lächeln.

Die Auswahl der Gedichte und Texte kreist um Nähe, Erinnerung und Vergänglichkeit, um jene Momente, in denen Gedanken sich verdichten und Gefühle unausgesprochen bleiben. Musik und Sprache verschränken sich dabei zu einem poetischen Abend, der nicht laut sein will, sondern nachwirkt.

Das Konzert "Ein paarmal waren wir sehr glücklich" ist am Freitag, den 31. Januar, um 20 Uhr sowie am Samstag, den 1. Februar, um 18 Uhr im Insel Theater in der Zollstraße 19 zu erleben.

Indie-Folk mit Darling West im Volksbad Buckau in Magdeburg

Am Samstag, den 31. Januar 2026, um 20 Uhr gastiert die norwegische Indie-Folk-Band Darling West im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 in Magdeburg. Der Abend verspricht ein Konzerterlebnis, das weniger auf große Effekte setzt als auf Nähe, Atmosphäre und emotionale Tiefe.

Darling West machen Musik, die man nicht nur hört, sondern fühlt. Ihre Songs klingen nach endlosen Straßen, nach Lagerfeuern unter offenem Himmel und nach dem Gefühl von Freiheit. Der Sound der Band verbindet akustische Wärme mit elektrischer Energie und wird getragen von fein aufeinander abgestimmten Harmoniegesängen, die das Publikum auf eine musikalische Reise mitnehmen.

Seit Jahren bespielen Darling West erfolgreich Bühnen in Norwegen, den USA, Deutschland und den Niederlanden. Ihr Zusammenspiel ist dabei ebenso präzise wie spielerisch, kraftvoll und zugleich feinfühlig. Nicht selten werden sie mit einem modernen Fleetwood Mac verglichen, andere bezeichnen sie als eine der besten Live-Bands Norwegens.

Mit ihrem aktuellen Album "Woods" präsentiert die Band minimalistische, ehrliche Songs über Beziehungen in all ihren Facetten – über gelungene, gescheiterte und fragile Verbindungen, aber auch über die Beziehung zur Natur und zum Wald. Dabei verzichten Darling West bewusst auf große Gesten und setzen stattdessen auf emotionale Klarheit und musikalische Reduktion.

Extremradsportler Christoph Strasser mit Multimedia-Vortrag in Magdeburger FestungMark

Am Samstag, den 31. Januar, ist Extremradsportler Christoph Strasser mit einem Multimedia-Vortrag in der FestungMark im Hohepfortewall zu Gast. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der Abend nimmt das Publikum mit in die Welt des Ultracyclings und erzählt von Grenzerfahrungen, mentaler Stärke und der Bereitschaft, immer wieder Neuland zu betreten.

Auch interessant: Tickets zu diesem Termin gibt es im Vorverkauf.

Christoph Strasser zählt seit vielen Jahren zu den herausragenden Persönlichkeiten des internationalen Extremsports. Seit 2002 nimmt er an Ultra-Radrennen teil und entwickelte sich zur Nummer eins der Welt. Seine Rekorde und Erfolge beim legendären Race Across America, bei dem er bei neun Teilnahmen sechs Siege errang, gehören längst zur Geschichte des Radsports. Hinzu kommt der 24-Stunden-Weltrekord von 1.026 Kilometern. Doch nach diesen Erfolgen suchte Strasser bewusst eine neue Herausforderung und wandte sich dem Ultracycling Unsupported zu.

"Abba Dinner Show" im Magdeburger Ratswaagehotel

Das Hotel Ratswaage verwandelt sich am Samstag, 31. Januar, in eine Bühne für Glanz, Nostalgie und zeitlose Popmusik. Ab 19.30 Uhr lockt die "Abba Dinner Show" inklusive Dinnerbuffet zu einem Abend, der Musikgenuss und kulinarisches Erlebnis im Ratswaageplatz 1 miteinander verbindet.

In stimmungsvoller Atmosphäre erleben die Gäste die Songs von Abba so nah und persönlich wie selten zuvor. Die Tribute-Band "Abba Magic" präsentiert die unvergessenen Hits der schwedischen Pop-Ikonen live und unplugged – authentisch, leidenschaftlich und mit großer musikalischer Nähe zum Original. Klassiker, die Musikgeschichte geschrieben haben, werden dabei neu lebendig und laden zum Mitsingen, Erinnern und Genießen ein.

"Single Comedy Show" im Magdeburger Oli

Am Samstag, den 31. Januar 2026, wird das Kennenlernen wieder analog, spontan und vor allem humorvoll. Die "Single Comedy Show" im Oli-Kino Magdeburg in der Olvenstedter Straße 25a verbindet Stand-up, Interaktion und Flirt-Vibes zu einem Abend, an dem Lachen der beste Icebreaker ist. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr.

Das leicht überarbeitete Format bringt Singles auf spielerische Weise zusammen, ohne Zwang und ohne peinliche Bühnenmomente. Wer möchte, kann sich humorvoll vorstellen lassen – freiwillig und ganz entspannt vom Platz aus. Dazu kommen anonyme Liebesbotschaften, die in persönlichen Kästchen landen, und immer wieder Raum zum Austauschen, Kennenlernen und Weiterlachen. Auch wer nicht selbst Single ist, kommt auf seine Kosten: Allein, mit Freund:innen oder als unterstützende Begleitung – willkommen sind wirklich alle.

Im Mittelpunkt steht die Comedy, die den Abend trägt und immer wieder für gemeinsame Momente sorgt. In den Pausen und nach der Show bleibt bewusst Zeit zum Connecten, Flirten oder einfach für gute Gespräche im Oli-Kino. Denn Lachen verbindet – manchmal sogar mehr, als man denkt.

Kostümverkauf im Opernhaus des Theaters Magdeburg

Am Samstag, den 31. Januar, öffnet das Opernhaus Magdeburg sein Garderobenfoyer für einen besonderen Kostümverkauf. Zwischen 10 und 14 Uhr haben Besucher die Gelegenheit, in die faszinierende Welt der Theaterkostüme einzutauchen und originale Kleidungsstücke sowie Accessoires aus vergangenen Produktionen zu erwerben. Der Eintritt ist frei.

Zum Verkauf stehen unter anderem Kostüme aus Inszenierungen wie The Addams Family und Robin Hood. Ob auffällige Einzelstücke, ausgefallene Details oder besondere Bühnenaccessoires – jedes Teil erzählt seine eigene Geschichte und trägt ein Stück Theatermagie in sich.

Rundgang in den Gruson-Gewächshäusern Magdeburg

Am Freitag, den 31. Januar, um 15 Uhr laden die Gruson-Gewächshäuser in der Schönebecker Straße 129b zu einer öffentlichen Führung ein, die einen umfassenden Einblick in diese besondere Pflanzenwelt bietet. Unter der fachkundigen Leitung eines Mitarbeiters der Gewächshäuser begeben sich die Besucherinnen und Besucher auf einen Rundgang durch alle Schaugewächshäuser und lernen dabei die Vielfalt exotischer Pflanzen und Tiere kennen.

Neben botanischem Wissen vermittelt die Führung auch spannende Informationen zur Geschichte der Gruson-Gewächshäuser sowie zu aktuellen Besonderheiten und Entwicklungen. Der Rundgang richtet sich an alle, die die Anlage erstmals entdecken möchten, ebenso wie an Interessierte, die ihr Wissen vertiefen wollen.

Die Teilnahme kostet 4,50 Euro, ermäßigt 3,00 Euro. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird eine vorherige Ticketreservierung empfohlen. Diese ist telefonisch unter 0391/4042910 möglich, täglich außer montags zwischen 10 und 17.30 Uhr.

Ausstellung: „Die Kinder vom Bullenhuser Damm – Morgen darf nicht gestern sein“

Derzeit zeigt die Stadtbibliothek Magdeburg in Kooperation mit dem Literaturhaus Magdeburg die Wanderausstellung „Die Kinder vom Bullenhuser Damm – Morgen darf nicht gestern sein“ in der Zentralbibliothek am Breiten Weg 109.

Die Ausstellung der Vereinigung Kinder vom Bullenhuser Damm erinnert an ein lange verdrängtes NS-Verbrechen: 20 jüdische Kinder, aus dem KZ Auschwitz in das KZ Neuengamme deportiert, wurden Opfer medizinischer Experimente und ermordet. Ihre Namen und Lebensgeschichten gerieten nach dem Krieg nahezu in Vergessenheit.

Erst durch die Recherchen des Journalisten Günther Schwarberg konnten in den 1970er Jahren Angehörige der Kinder ausfindig gemacht werden. In den folgenden Jahrzehnten entstand eine lebendige Erinnerungskultur: eine Gedenkstätte in Hamburg, nach den Kindern benannte Straßen sowie vielfältige Bildungsprojekte, mit denen sich Schulklassen bis heute auseinandersetzen.

Ausverkauft in Magdeburg

Nur noch ein Ticket gab es zum Redaktionsschluss für "NippleJesus" um 19.30 Uhr im Kunstmuseum Magdeburg in der Regierungsstraße 4-6. Gänzlich ausverkauft war bereits eine weitere Veranstaltung des Schauspiels am Theater Magdeburg - und zwar "Indien" im Schauspielhaus um 19.30 Uhr in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

Vergriffen waren zum Redaktionsschluss die Karten für "Gefährliche Liebschaften" um 20 Uhr im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25.

Ausverkauft waren auch der "Satirische Jahresrückblick" um 19.30 Uhr im "... nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 und "Da sind wir aber immer noch" um 20 Uhr in der Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. Auch für den Auftritt von André Herrmann im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a waren keine Karten mehr vorhanden.

Gegebenenfalls gibt es an der Tages- oder Abendkasse noch zurückgegebene Tickets.