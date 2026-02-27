Die AfD möchte für jedes neugeborene Kind der Einheitsgemeinde einen Baum pflanzen lassen. Die Idee klingt zunächst charmant – doch wer gießt, wer pflegt, wer zahlt?

Gute Idee oder zum Scheitern verurteilt: Ein Kinderwald für Gommern?

Bei einer Baumpflanzaktion im November 2021 in einem Waldgebiet am Campingplatz Dannigkow wurden 1.500 Baumsetzlinge von über 400 Kindern und Erwachsenen in den Boden gebracht. Die Aktion kann im Nachhinein als gescheitert betrachtet werden. Auch hier wurde wie im Kinderwald Möckern nicht gewässert – nahezu kein Setzling wuchs an.

Gommern - Für jedes in der Einheitsgemeinde Gommern gemeldete Neugeborene einen Baum pflanzen – mit diesem Vorschlag hat die AfD-Fraktion im Stadtrat eine intensive Diskussion ausgelöst. Zwischen Zustimmung und Skepsis ging es vor allem um die Fragen, wer sich darum kümmern soll und wie es finanziert werden kann. Diese Antworten lieferte die AfD im Antrag nicht.