Ein Baum für jedes Baby Gute Idee oder zum Scheitern verurteilt: Ein Kinderwald für Gommern?
Die AfD möchte für jedes neugeborene Kind der Einheitsgemeinde einen Baum pflanzen lassen. Die Idee klingt zunächst charmant – doch wer gießt, wer pflegt, wer zahlt?
27.02.2026, 18:32
Gommern - Für jedes in der Einheitsgemeinde Gommern gemeldete Neugeborene einen Baum pflanzen – mit diesem Vorschlag hat die AfD-Fraktion im Stadtrat eine intensive Diskussion ausgelöst. Zwischen Zustimmung und Skepsis ging es vor allem um die Fragen, wer sich darum kümmern soll und wie es finanziert werden kann. Diese Antworten lieferte die AfD im Antrag nicht.