Zur Jahreshauptversammlung lassen die Mitglieder des Staßfurter Bergmannsvereins das Jahr Revue passieren. Was sie sich für dieses Jahr wünschen.

Staßfurt - Der Redebeitrag von Rita Fenske, der Vorsitzenden des Staßfurter Bergmannsverein, ist lang. Sie lässt bei der Jahreshauptversammlung des Vereins in der vorigen Woche das Vereinsjahr Revue passieren. Der Bergmannsverein Staßfurt zählt Ende 2025 14 Frauen und 15 Männer als Mitglieder. Das Durchschnittsalter liegt bei 82 Jahren. Das hohe Alter moniert die Vorsitzende etwas: „Aber wir sind froh, dass noch so viele Kameraden dabei sind.“ 29 Mitglieder, das sei schon eine Hausnummer, erklärt sie stolz. „2026 müssen wir uns verstärkt auf die Mitgliederwerbung konzentrieren.“ Auch die Mitarbeiter des Salzwerkes sieht die Vorsitzende als Zielgruppe – sie sind die Pfänner von heute.