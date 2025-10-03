Nach der Ehrung mit dem Landesverdienstorden soll DDR-Radsportlegende Täve Schur für die Hall of Fame vorgeschlagen werden. Der 94-Jährige ist davon gar nicht begeistert.

Täve Schur spricht Klartext: Radsport-Legende erteilt Hall of Fame des deutschen Sports eine Abfuhr

Nach der Ehrung des Landes Sachsen-Anhalt gingen etliche Gratulationen bei der DDR-Radsportlegende Täve Schur ein.

Heyrothsberge. - Der DDR-Radsportler Täve Schur hat den Landesverdienstorden von Sachsen-Anhalt erhalten. Fast im gleichen Atemzug keimte erneut die Debatte um die Aufnahme in die Hall of Fame des deutschen Sports auf. Der Volksstimme hat Schur nun verraten, was er von dem Vorstoß hält.