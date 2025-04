Der Umzug wird vorbereitet: Eine dreiköpfige Familie freut sich auf das Leben in Reesen und kehrt Magdeburg den Rücken. Seit Januar wird in ihrem alten Wohnhaus gewerkelt. Warum das junge Paar Spaß daran hat.

Zwei, die gern anpacken und Spaß am Umbau des Eigenheimes in Reesen an der B1 haben: Michael Kaminski und Beate Lentze-Kaminski.

Reesen. - In den Blumenkübeln auf den Fensterbänken fallen die Frühblüher ins Auge. Sie sind ein untrügliches Zeichen dafür, dass mit der neuen Jahreszeit wieder Leben in ein altes Haus in der Berliner Chaussee in Reesen direkt an der B1 einzieht. Und in der Tat: Drinnen wird fleißig gebaut. Aus alt wird neu, ohne die Geschichte zu verdrängen.