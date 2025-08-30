In Leitzkau hat Ortsbürgermeister Frank Krehan Klartext gesprochen: Nach emotionalen Diskussionen um eine Photovoltaikanlage mahnt er zu faireren Umgang.

Heftiger Streit um Solaranlage: So geht es in Leitzkau weiter

In Leitzkau ist es um eine PV-Anlage im Ortsteil Hohenlochau zu emotionalen Debatten gekommen.

Leitzkau - Mit einer persönlichen Erklärung hat Leitzkaus Ortsbürgermeister Frank Krehan die jüngste Sitzung des Ortschaftsrates eröffnet. Schon im Vorfeld der Sitzung hatte er angedeutet, eine Erklärung abgeben zu wollen, ohne dabei ins Detail zu gehen.