PV-Streit in Leitzkau Heftiger Streit um Solaranlage: So geht es in Leitzkau weiter
In Leitzkau hat Ortsbürgermeister Frank Krehan Klartext gesprochen: Nach emotionalen Diskussionen um eine Photovoltaikanlage mahnt er zu faireren Umgang.
30.08.2025, 11:00
Leitzkau - Mit einer persönlichen Erklärung hat Leitzkaus Ortsbürgermeister Frank Krehan die jüngste Sitzung des Ortschaftsrates eröffnet. Schon im Vorfeld der Sitzung hatte er angedeutet, eine Erklärung abgeben zu wollen, ohne dabei ins Detail zu gehen.