Die schönsten Plätze für die große Frage Abgespaced! Heiratsantrag im Weltall ab 2026 möglich: Warum auch in Burg die Liebe manchmal in den Sternen steht

Es ist ein Moment, den Paare nie vergessen: der Heiratsantrag. Diesen Moment können Paare ab 2026 im Weltall erleben. Wir haben mit dem Agentur-Inhaber von ApoteoSurprise gesprochen. Was kostet dieses Erlebnis und ist das Universum auch bei Heiratswilligen in Burg beliebt?

Von Maria Kurth Aktualisiert: 02.09.2025, 09:54
In dieser exklusiven Raumkapsel kann der Heiratsantrag im Weltall ab 2026 wahr werden.
In dieser exklusiven Raumkapsel kann der Heiratsantrag im Weltall ab 2026 wahr werden. Foto: ApoteoSurprise

Burg. - Ein Heiratsantrag im Weltall! Was abgespaced klingt, ist ab 2026 alles andere als utopisch. Die Pariser Agentur ApoteoSurprise bietet die Verlobung der ganz besonderen Art dann nämlich tatsächlich an - und jeder kann dieses Spezialpaket buchen. Jeder, der viel Geld hat.