Es ist ein Moment, den Paare nie vergessen: der Heiratsantrag. Diesen Moment können Paare ab 2026 im Weltall erleben. Wir haben mit dem Agentur-Inhaber von ApoteoSurprise gesprochen. Was kostet dieses Erlebnis und ist das Universum auch bei Heiratswilligen in Burg beliebt?

Abgespaced! Heiratsantrag im Weltall ab 2026 möglich: Warum auch in Burg die Liebe manchmal in den Sternen steht

Die schönsten Plätze für die große Frage

In dieser exklusiven Raumkapsel kann der Heiratsantrag im Weltall ab 2026 wahr werden.

Burg. - Ein Heiratsantrag im Weltall! Was abgespaced klingt, ist ab 2026 alles andere als utopisch. Die Pariser Agentur ApoteoSurprise bietet die Verlobung der ganz besonderen Art dann nämlich tatsächlich an - und jeder kann dieses Spezialpaket buchen. Jeder, der viel Geld hat.