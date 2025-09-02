Warum Kameraden freiwilliger Feuerwehren im Oberharz zur Einsatzübung mit dem Löschflugzeug nach Hasselfelde ausrückten und was es dabei zu beachten gibt.

Für den Ernstfall haben Kameraden der Oberharzer Feuerwehr die schnelle Inbetriebnahme des Wassertankplatzes in Hasselfelde geübt.

Hasselfelde. - Wenn es im Harz brennt und das Löschflugzeug zum Einsatz kommt, kann es gut sein, dass es in Hasselfelde landet, um betankt zu werden. Dann zählt jede Minute. Damit im Brandfall alles reibungslos und schnell funktioniert, übten Kameraden freiwilliger Feuerwehren aus dem Oberharz auf dem früheren Agrarflugplatz Hasselfelde kürzlich genau dieses Szenario.