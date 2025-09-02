Es klingt und klingt - das John-Cage-Orgel-Kunst-Projekt in Halberstadts Burchardikirche. Dieses Projekt ist Ausgangspunkt zahlreicher anderer Veranstaltungen. Dazu zählt ein Workshop für Vokalisten, der Teilnehmer aus aller Welt nach Halberstadt lockt.

International gefragt: Musiker reisen aus aller Welt zum Workshop in Halberstadts Cage-Haus

Das Cage-Orgel-Projekt in Halberstadt (Foto) beheimatet. Im Cage-Haus findet ein internationaler Workshop statt - Zuhörer sind willkommen.

Halberstadt/SC. - In diesen Tagen steht Halberstadt wieder im Fokus zeitgenössischer Musik. Grund ist das Cage-Projekt. Doch kein Klangwechsel lockt. Und es ist nicht der John-Cage-Award allein, der die Aufmerksamkeit auf die Harzkreisstadt lenkt.