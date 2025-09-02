weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Zeitgenössische Musik in Halberstadt: International gefragt: Musiker reisen aus aller Welt zum Workshop in Halberstadts Cage-Haus

EIL:
Disziplinarverfahren gegen Magdeburgs OB Borris möglich
Disziplinarverfahren gegen Magdeburgs OB Borris möglich

Zeitgenössische Musik in Halberstadt International gefragt: Musiker reisen aus aller Welt zum Workshop in Halberstadts Cage-Haus

Es klingt und klingt - das John-Cage-Orgel-Kunst-Projekt in Halberstadts Burchardikirche. Dieses Projekt ist Ausgangspunkt zahlreicher anderer Veranstaltungen. Dazu zählt ein Workshop für Vokalisten, der Teilnehmer aus aller Welt nach Halberstadt lockt.

Von Ute Schalz-Laurenze Aktualisiert: 02.09.2025, 15:24
Das Cage-Orgel-Projekt in Halberstadt (Foto) beheimatet. Im Cage-Haus findet ein internationaler Workshop statt - Zuhörer sind willkommen.
Das Cage-Orgel-Projekt in Halberstadt (Foto) beheimatet. Im Cage-Haus findet ein internationaler Workshop statt - Zuhörer sind willkommen. Symbolfoto: dpa

Halberstadt/SC. - In diesen Tagen steht Halberstadt wieder im Fokus zeitgenössischer Musik. Grund ist das Cage-Projekt. Doch kein Klangwechsel lockt. Und es ist nicht der John-Cage-Award allein, der die Aufmerksamkeit auf die Harzkreisstadt lenkt.